Dans le monde impitoyable de l'industrie vidéoludique, il y'a trois acteurs majeurs du secteur qui font beaucoup parler de lui, à coups de battages médiatiques du diable et à bases de sorties de nouvelles consoles, au fil du temps.Le premier s'agit de Sony, leader incontesté sur plusieurs générations de consoles avec la sortie de la PlayStation, la PS2, et actuellement la PS4. Bénéficiant d'un très lourd soutien des éditeurs-tiers à chaque nouvel itération ( excepté pour les variantes portable de la Playstation comme la Vita ) tant sur des jeux triple A, que sur des jeux indés, et reposant sur une politique marketing agressif, vantant la communauté de joueurs bâtie autour de la console, ainsi que son catalogue de jeux et sa puissance, n'hésitant pas à ( essayer ) d'innover en commercialisant des accessoires ambitieux pour pouvoir espérer attirer le plus de joueurs possible ( Citons le casque PSVR, les manettes PS Move, la caméra PlayStation, et j'en passe ). Mais Sony n'est pas habituellement connu pour faire des consoles de jeux, parce qu'il fabrique aussi des télévisions, des smartphones, des caméras, et bien plus encore.Le deuxième s'appelle Microsoft, et il partage avec Sony le fait d'être un constructeur multimédia, qui outre sa console fétiche la Xbox, développe essentiellement des ordinateurs pour la communauté de travailleurs, mais aussi pour la communauté des joueurs, avec ses PC offrant une puissance monstre pour faire tourner les jeux les plus ambitieux techniquement. Toutefois, si la Xbox 360 a malgré tout réussi à attirer une forte clientèle de joueurs ( Plus de 80 millions à ce jour ), on ne peut pas dire autant pour son prédécesseur ( la Xbox originelle ) et encore moins pour son successeur, la Xbox One. Malgré tout, la Xbox reste actuellement la console de jeux la plus " cool " auprès des adolescents, et le constructeur de Redmond peut éventuellement compter sur son savoir-faire technique pour nous offrir des technologies sophistiquées pour l'ensemble de ses produits, dont plus récemment la Xbox One X.Et enfin, passons au plus célèbre des cas, Nintendo. Depuis qu'il ait entré dans le marché des jeux vidéo à partir des années 80, le constructeur nippon s'est empressé au fil du temps à ne jamais rien faire comme les autres, en jouant sur la carte de l'innovation, ce qui lui a valu un brillant succès avec sa Wii et plus récemment sa Switch, et encore moins sur la carte de la puissance technique, avec l'échec de la Nintendo 64 et de la GameCube, des machines pourtant grandement sous-estimées, tant au niveau du hardware qu'au niveau des jeux.Mais il y'a une question assez sérieuse, qui s'ait posé depuis que ses trois acteurs ont dû essayer de cohabiter ensemble sous le même toit jusqu'à aujourd'hui, qui propose le meilleur, Sony, Microsoft, ou Nintendo ?Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir... venez en débattre dans les commentaires ! C'est là que ça devient sérieux ( et tendu ) car oui... qui est le meilleur acteur du jeu vidéo, selon vous ?