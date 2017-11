JVC 14/20Certes Gear.Club Unlimited n'est pas très joli, mais il a bien d'autres qualités. Vendu à petit prix, le titre d'Eden Games ravira les propriétaires de Switch à la recherche d'un jeu de course arcade accessible, complet et très adaptés aux courtes sessions de jeu. Plutôt simpliste en apparence, Gear.Club Unlimited surprend constamment par sa richesse et son authenticité, qui nous rappelle le meilleur du jeu de course arcade tel qu'on le connaissait à la fin des années 90.Gameblog 7/10Gear.Club est une belle arrivée pour la Switch. On est loin de jeux qui ont le charisme d'un Forza ou d'un Gran Turismo, ou encore le fun d'un Mario Kart (pour rester dans le style quatre roues), mais la proposition est plus que décente et parfaitement en harmonie avec la machine sur laquelle elle est faite. Le titre d'Eden Games s'avère donc une belle façon de satisfaire les amateurs de courses de voiture, pour peu que l'on cherche à se divertir de façon sporadique dans la durée et non à mener une véritable carrière de pilote.68/100 Metacritic (14 tests)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Patch 1- Correction de quelques bugs mineurs- A la fin de la course lors de la relecture, la roue ne tourne plus- Ajout de la précommande DLC - 370Z Nismo- Ajout de la précommande DLC - 50ème anniversaire de CamaroPatch 2 (début janvier)- Ajout d'un mode Championnat au multijoueur local- Amélioration de l'écran de sélection de la voiture (en particulier en multijoueur local)- Magasin de performance: les joueurs pourront avoir 10 voitures dans leur magasin de performance au lieu de 4- Ajout d'une nouvelle caméra de recul- Navigation sur la boutique de performance améliorée