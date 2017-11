Dans Snipperclips - Les deux font la paire, vous devez découper des formes pour résoudre toutes sortes d'énigmes. Snip et Clip peuvent se découper l'un l'autre et changer leurs formes pour venir à bout des énigmes, petites ou grandes.



Votre ami et vous pouvez prendre un Joy-Con et jouer en coopération, chacun contrôlant l'un ou l'autre des personnages. Si vous préférez jouer en solo, vous pouvez passer de Snip à Clip à tout moment.



Net et précis

Pour réaliser une coupe parfaite, placez le corps de votre personnage pour qu'il se place sur l'autre personnage, puis coupez ! Snip et Clip peuvent faire pivoter leurs corps à 360 degrés, se mettre sur la pointe des pieds ou se baisser. En communiquant, en vous coordonnant et en bougeant un petit peu, vous pouvez les découper comme bon vous semble.



Vous avez débordé ? Vous pouvez reformer Snip et Clip et réessayer quand vous voulez et autant de fois que vous le voulez. Si vous avez fait une petite erreur, vous pouvez vite annuler votre dernier coup.



Points forts



- Un univers de papier

En jeu coopératif à deux ou en solo, aidez Snip et Clip à résoudre des dizaines d'énigmes en explorant le MONDE. Jouez dans des cahiers, des mondes anciens et bien d'autres lieux. Retrouvez des formes, attrapez des lucioles, redonnez des grenouilles à leurs petits propriétaires et découvrez bien d'autres scénarios loufoques.

- En équipe

Entrez dans la FÊTE en résolvant des casse-tête en équipe de deux à quatre joueurs. Ces énigmes dynamiques et surprenantes s'inspirent de certaines énigmes que vous rencontrez lors de votre exploration du MONDE. Que vous fassiez équipe pour réaliser des formes plus compliquées ou pour marquer un panier en passant le ballon dans une série d'obstacles, vous devrez coopérer si vous voulez y arriver.

- Ça va couper !

De deux à quatre joueurs peuvent s'affronter dans les mini-jeux EXTRA où c'est la compétition qui prime ! Participez à des jeux par équipe et faites votre maximum pour gagner. Soyez le plus rapide pour marquer des paniers dans Basket-ball, faites entrer le palet dans la cage de vos adversaires en Hockey ou disputez un combat à deux sur le Dojo, le plus rapide remportant le match.

Contenus addtionnels



Cette version étendue du jeu de réflexion et de découpage comprend 30 niveaux inédits, de nouveaux défis, de nouvelles fonctionnalités… et elle est disponible sur support physique !



