Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Selon Cowen and Co., une société de services financiers diversifiée qui a analysé les tendances pour la prochaine saison des fêtes de fin d’année, l’avenir s’annonce radieux pour Nintendo. Selon leurs recherches, la Nintendo Switch va être la grande gagnante pendant les vacances. Beaucoup de clients sont à la recherche de la console, ce qui devrait provoquer une forte demande chez les enseignes…Source : https://www.gonintendo.com/stories/296128-financial-services-firm-sees-switch-as-a-big-winner-this-holiday

posted the 11/22/2017 at 10:55 AM by link49