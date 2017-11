[Divers]Hommage pour Tsuru Hiromi Japonais/Francais鶴ひろみさんのために思い出 日本語版フランス語版Francais フランス語版Bonjour a toussi je vous ecris ce poste memorial c'est pour vous parlerd'une doubleuse de talent japonaise decede il ya peu .Hiromi Tsuru 57ans .j'ai fait ce matin une petite video memorial ou je vous en parle avec mon dessin(fait hier aussi)J'en ai trop pleurer quand je l'ai su, encore et encore a jamais.Je n'oublerai jamais ..Et j'ai terminer avec un petit making video de ces doublage maintenant devenu culte !!J'espere que vous aurez compris tous mon messagej'envoie toutes mes condolences les plus sinceres a sa famille,ses proches ,ami(e)s et toute autres connaissances..si je fait ces choses la, message, videos,etcc'est surtout pour me marquer les choses, ne jamais oublier,pour se rappeller des bon souvenirs, comme aussi de mauvais,c'est aussi la vie.il ne faut jamais rien regrette ,car le plus souvent , je le fait de tous mon coeur, mon amour pour la famille, pour un ami(e), un proche, ou toute autre personne.merci a touscdlrafael .Les personnages les plus connu qu'elle a doubler-Madoka (Kimagure orange road)-Bulma(Dragon Ball , Z, KAI,GT,Super)-Kitis (Saint seiya)-Palas(Saint seiya Omega)-Haruna(Maison Ikkoku)-Fujisaki (Nineteen)-Naomi Hunter(Metal Gear Solid(PS1) MGS4 (PS3) )et bien d'autresvideo quand je parle (en japonais/Francais)このビデオは俺は日本語とフランス語を喋るMaking video avec ses doublages et sa musique V1(bloquer au Japon,blocked in japan)メキングビデオ 素敵な声優と音楽 V1 日本国はブロクさらているメキングビデオ 素敵な声優と音楽 V2 音楽無し版 日本国はブロクさらている 同じくMaking video avec ses doublages sans la musique V2(bloquer au Japon,blocked in japan)version 3 (non bloque pour le japon, for all the world , but the scene of MAISON IKKOKU is short)V3日本国はブロクされてない けど 今回めぞん一刻のセ-ンは短いです音楽つきです1-Kimagure orange roadquelques images . puis le reste sur googlemaking of my carton ,la creation de mon dessin[url=https://photos.app.goo.gl/SMnuzm2GOBFt2H8W2]https://photos.app.goo.gl/SMnuzm2GOBFt2H8W2[/url]https://photos.app.goo.gl/SMnuzm2GOBFt2H8W2gallerie d'imageshttps://photos.app.goo.gl/CTLhHuLSSEzQeOy63Japonais 日本語版今日はもし僕は今日のブログ記念日のためですまsその前に大人気声優鶴ひろみ日本人女性は死亡しました 57歳僕の感想全て話すことしたかな その気持ちで昨日それでは特別イラストも絵描きました凄くびっくりしたのせい 涙止められない永久止まらない悲しい気持ちでした 絶対忘れないで 絶対忘れないでひろみのこと絶対忘れないよ今のビデオ見るとまた涙でる最後好きなビデオシエン集まってメキング成功したこのビデオは大人気になるかな僕のメッセージとかちゃんと理解できるじゃないですか鶴ひろみのためにメッセージでした両親とか家族な声優仲間たち友達など皆さんそれは僕はこのことはこうな気持ちためですこうな時はお大事になるためです絶対忘れないためです好きな思い出ためですし 悪い思い出ためです全ての人生ためです僕は迷うはないことです 絶対に俺は全てのこと自分の気持ちで自分の心でするんです家族のために 友人のため 友達など 誰でもいいありがとうございました。ラファエルから大人気声優 鶴ひろみのキャラクターまどか きまぐオレンジロ-ドブルマ ドラゴンボ-ル ドラゴンボ-ル Z、ドラゴンボ-ルかい スーパー その他キテイス 聖闘士星矢パラス 聖闘士星矢 オメガ榛名 メぞん 一刻ナオミハンタ- メタルギアソリッド1(PSONE) MGS 4 (PS3)藤崎 ニヌテ-ヌNINETEENその他(c)Nolife,gamekyu,gamekult,gamekyo,gamekyu,gameblog(c)Hiromi Tsuru、鶴ひろみ,Toei animation, akira toriyama, Shueisha, bird studio,studio pierrot