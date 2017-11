C'est donc sur le site de ventes privées Rush on Game que nous avons trouvé la meilleure offre avec un Monster Hunter World (version française) au prix de 49 €, incluant deux bonus de précommande supplémentaires (Set Héritage et Bracelet de la cinquième), les frais de port en suivi et une livraison au jour de la sortie.



Rush on Game propose aussi Monster Hunter World dans son édition collector sur PS4, qui inclut un pack DLC Deluxe, un artbook, la bande originale du jeu et une figurine du Nergigante (12,5 cm), pour seulement 139,90 €.



Ces offres sont valables jusqu'au 31 janvier 2017 à 23h59.