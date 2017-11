Cette fin d’année est une aubaine pour ceux qui aiment de prés ou de loin tout ce qui touche à de la simulation automobile. On se retrouve avec 3 mastodontes du genre qui pointent le bout de leur nez à 1 mois d’intervalle. Cependant il faut bien admettre une réalité.Pour le consommateur, la situation semble se rapprocher d’un choix cornélien. Quel jeux acheter ? le quel correspondra aux attentes de chacun ? C’est à travers cette série que je vais m’attarder sur ces trois jeux que sont, et bien sûr celui par lequel je vais commencerAvant tout, je tiens à préciser je joue depuis de nombreuses années avec un volant aux Simus et même les plus exigeantes que ce soit, Iracing, Rfactor, Assetto corsa, ou bien sur les Forza / Gran turismo. Mon prisme de lecture est ainsi plutôt centré sur l’aspect simulation/ réalisme de ces jeux, bien que en tant que joueur je me pencherait aussi sur leurs aspects ludiques. Aussi je ne compte pas faire une revue totale de tout les éléments présent dans le jeux vous avez les tests classiques pour ça.Si il y a bien un élément qui à pu être utilisé pour markéter ce Forza 7 c’est bien sûr sa plastique. Fer de lance de la toute nouvelle Xbox one X. Microsoft n’as pas manqué de superlatifs pour vanter l’incroyable présentation de son jeux. Y jouant sur pc j’ai ainsi la possibilité d’y jouer tout au max. Et le jeux des les premiers instants déballe ses plus grosses cartes. Sur Dubai le jeux est juste somptueux.La finesse des textures est phénoménales ajoutée à une pelleté de détails pour donner de la vie à l’environnement. Du sable qui vole, des confettis , une autoroute bondée sans parler de la gestion de la météo(visuellement excellente), du jour et de la nuit . Un constat s’en ressort clairement dans les meilleures circonstances le jeux arrive à être par son rendu global visuellement la référence du genre.Par contre il faut être clair le rendu n’est pas réaliste et puis question finesse c’est plus Mickaël Bay que Godard.Mais force est de constater que visuellement que ce soit sur Prague ou Dubai par exemple c’est juste magnifique.Un constant d’ailleurs mis à l’épreuve par un comparatif en aveugle avec les autres simus par 3 joueurs qui se contrefichent des jeux de caisses, forza 7 sous son meilleur jour s’en sort clairement vainqueur.Il y a cependant quelque chose qu’il faut bien comprendre!Qui dit meilleures circonstances dit forcément des moments ou ça chie dans la colle! Car si il y a bien quelque chose qui saute au yeux c’est que ce Forza est vraiment mais vraiment inégal. Sûrement à cause d’un temps de développement calé tel un métronome tout les deux ans mais aussi à cause du grand écart que les développeurs doivent fournir pour que jeux tourne en 1080p 60 fps pour la première Xbox one.Certains éléments sont pour être gentil juste immondes, à gerber! Un circuit comme Mapple Valley te vomit littéralement à la gueule des arbres digne du grand Beatle Adventure Racing..Ceci rappelle les heures sombres de GT5 ou certains circuits/voitures magnifiques étaient contrebalancées par des ignominies comme Trial Mountain ou les voitures non premium.Autre composante de la présentation, l’ergonomie générale du jeux. Je ne sais pas si pour cette édition Le chef du département UX design était en train de se pignoler de poireau dans les caraïbes mais la je pense que l’ergonomie à été gérée par le concierge sous LSD.Elle est juste insupportable , lourde au possible pas clair ou un sous c’est con ! car elle à été bien meilleure dans les opus précédent !Concernant le HUD et les vues par contre c’est globalement bon.Le jeux propose un nombre de vues assez complet et bien paramétrées, et surtout la possibilité d’enlever les tremblements et autres artifices qui peuvent gêner la recherche de réalisme. Et oui ,le cerveau à son stabilisateur d’image les genspuis surtout les tremblements il faut qu’ils soient justifiés par la piste et qu’ils ne soient pas random .Peut étre un petit bémol concernant les dégâts, devoir passer toujours par un menu(de la croix directionnelle) pour avoir des infos c’est un peu chiant. Mais on retrouve tout ce qu’il faut dans ces menus en tout cas.Composante inhérente de ce type de production le solo est a toujours été le point fort de la série des Forza. Forza 4 est d’ailleurs à ce jour encore le meilleur Solo jamais fait (en tête a tête avec le beaucoup plus arcade mais Excellentissime/Génialissime magnifique PGR4)! D’une richesse inouïe, il permettait en plus de faire une carrière qui s’adapte totalement aux voitures que tu décidait de conduire, une idée brillante.Pour ce Forza 7 malheureusement nous sommes dans une formules un peu plus classique mais ça n’est pas pour autant que le solo de forza 7 est mauvais au contraire. Celui ci est très bon en particulier grâce au contenu gigantesque que le jeux propose (700 bagnoles et 32 circuits). Le fer de lance de ce forza 7 est variété. En effet chaque compétition te demande comme le fait d’ailleurs d’autres jeux de prendre une voiture adaptée et de faire le championnat.Mais la ou ce forza fait fort, c’est que cette variété est poussée à l’extrême. Â l’instar de l’excellente série des Toca Race Driver, cet opus essaye de proposer le plus de situations possibles, cela va de la conduite de véhicules non conventionnels comme les camions ou des superbes courses à bords de lotus 49.Autre point fort de ce solo c’est la personnalisation de l’expérience. De base calibrée pour un gosse atteint de TDAH à qui on essaye de garder son attention. Il est possible de choisir la durée moyenne d’une course pour ainsi l’allonger (2/3 tours en moyenne avec le paramètre de base). Cette idée est vraiment une très bonne idée, très saine, qui permet vraiment d’adapter l’expérience en fonction du type de joueurs.Vous êtes joueur trankilou qui veux juste faire une course pour se détendre ? laissez le paramètre de base et vous pourrez vous éclater à doubler comme un bourrin vos adversaires qui roulent à 3kmh.Vous voulez quelque chose de plus pointu ? Avec des voitures qui ne sont pas juste des plots mobiles? pour vous dépasser une voiture se fait proprement !Dans ce cas la augmentez la durée des courses mais aussi la difficulté et vous aurez une expérience totalement différente !Maintenant pour ceux qui veulent une approche réellement simu, C’est la que le solo de ce Forza montre ses limites.Il n’y a pas de système de qualifications, ce qui pénalise totalement le jeux si il veux proposer une approche un tant soit peu simu. Au final on commence chaque course toujours avec à peu prés à la même position et on doit doubler comme n’importe quel jeux d’arcade tout le monde et finir premier.C’est dommage.. avec ce degré de personnalisation ils auraient pu proposer une option pour activer les qualifs ce qui aurait rajouté une grande profondeur au jeux (les drapeaux ça aurait été cool aussi)! Qui au final rends les affrontements un peu redondants.Deux composantes essentielles du mode solo et qui malheureusement tachent quand même pas mal le tableau. Il y a des constats qui trahissent le manque de finitions de ce Forza.La difficulté qui à le mérite d’être ajustable contrairement à la série de Polyphony amène avec elle son lot d’avantages certes mais aussi de tares. Ainsi selon les championnats elle varie énormément obligeant à constamment switcher entre par exemple imbattable et habile ou autre sans aucune logique. Et de plus ce manque de calibrage est dés fois tellement grotesque qu’il montre au joueur par moment les ficelles derrière l’IA.Par exemple en imbattable dans la course de camion (mono-modèle ) en ligne droite les camions (normalement tous identiques) allaient à environ 30khm de plus que moi bref ces problèmes ne sont pas trop trop graves mais ils ont besoin de patcher tout ça quoi.D’ailleurs en parlons du loup L’IA. Comment dire..Au mieux, quand tu dois doubler un seul adversaire elle est acceptable au pire c’est la pire chose que l’humanité à pu créer depuis la ratatouille. l’IA est d’une débilité sans nom,elle n’as aucune perception latérale du joueur (juste elle ralentie quand t’es a l’arret au millieu de la piste une réaction au vidéos YT ? XD), même pire elle donne l’impression qu’elle est programmée pour faire des poussettes au niveau de l’arrière train.Je précise car beaucoup de gens se plaignent des IA dans les jeux de caisse mais passent leur temps à leur couper la route et faire des queues de poisson mais c’est absolument pas le cas ici. Elle a été un élément de frustration extrême et souvent donne envie de réduire la difficulté pour vite la semer et être tranquille ou de réactiver le mode rewind ce qui est faut être honnête est vraiment dommage dans un jeux solo. Maintenant je tiens à relativiser la concurrence (Pcars et GTS) ne propose pas fondamntalement mieux donc certes c’est un défaut qui faut tout de même relativiser. Par contre oui il y a des bon élèves, il y a par exemple le méconnu mais non moins bon Automobilista.je ne vais pas faire un gros pavé sur le multi mais je tiens tout de même à pointer quelques problèmesIl propose donc certain types de courses le tout sous forme de matchmaking. Il n’y a pas possibilité de créer des sessions de jeux autre qu’avec ses amis. Et enfin pas de système de réputation ou autre juste un système de ghosting pour sauver les meubles.On peux pas dire que le multi de Forza 7 soit son point fort, surtout en plus que les courses généralement ressemblent plus à un champ de bataille qu’autre chose.Mis a part pour rigoler un peu ou faire des parties entre potes on n’attendra pas trop de lui.Par contre un peu a part le mode Rival est lui vraiment coolBon déjà si vous avez tenu jusqu’ici félicitation j’avoue que ce pavé indigeste est difficile à becter mais la on s’attaque au choses sérieusesL’objectif va être de développer au maximum la conduite et d’apporter plus de détails concernant celle-ci.D’aller plus loin que le classique hé on sent le poids de la voiture et on peux enlever les aides alors c’est super réaliste !!Profitons de cette magnifique transition pour en parler. Oui comme vous vous en doutez il est bien sur possible de désactiver les aides, au même titre que tout les jeux apposant une étiquette simulation.Cependant on est en 2017 et il y a des choses qui passent de moins en moins si l’on s’intéresse à une simulation du réel.Dans Forza 7 (et Gran Turismo Sport aussi) Les aides à la conduites sont encore et toujours vue comme des niveaux de difficultés !Au même titre que n’importe quel jeux vidéo cela est une erreur et nuit au réalisme, je vous explique.Normalement les aides à la conduites sont intégrées ou pas dans une voitures avec certaines fois la possibilité de les désactiver directement depuis le tableau de bord.Si ils voulaient proposer quelque chose de réaliste alors il faudrait proposer un mode « Reel » qui consisterait à activer ces aides uniquement dans les voitures qui les proposent et aussi donner la possibilité de les désactiver directement depuis la voiture quand c’est possible.Attention je précise je n’ai rien contre le fait de proposer les aides pour toutes les voitures pour les débutants mais si tu te dis simulation tu devrais aussi proposer un mode Réel !.Étape obligatoire pour analyser une simulation, il y a beaucoup de choses à dire sur Forza et malheureusement pas que du positif.Puisqu’on n’est pas dans un site spécialisé(dans les jeux de caisse), je vais bien prendre le temps d’expliquer ce que c’est.Ainsi tout le monde comprendra l’importance de ceci dans le Gameplay et son réalisme.Ces modèles la sont chargés de gérer entre autre le contact des pneu avec le bitume et aussi sur quelle partie du véhicule le poids va se transférer. Par exemple quand une voiture freine en allant tout droit, le poids du véhicule est déplacé vers l’avant du véhicule (par l’effet de transfert de masse )Si la charge est trop importante pour les pneus, ils vont perdre l’adhérence et donc la voiture ne pourras plus freiner correctement ni tourner elle va sous virer (aller tout droit)!Une dernière situation si une voiture à propulsion (roues motrices à l’arrière) se retrouve dans une situation proche, tente d’accélérer vu que le poids à l’arrière est réduit à son maximum les roues auront un contact limité avec le bitume ce qui vont amener ces roues à glisser sur celui ci (la base du drift d’ailleursPlus ces éléments sont travaillés et subtils plus une simulation est réaliste. Pour Forza il y a du bon mais malheureusement aussi du beaucoup moins bon et surtout assez peu d’évolutions par rapport à Forza 6/apexToutes ces notions sont bien évidement gérées par Forza.Il est donc, en comprenant ces principes possible de jouer avec la voiture ou autre, mais il y a quelques défauts dans la façon dont ils sont implémentésLe transfert de masse longitudinal(avant arrière) est trop caricatural pour certains véhicules qui ont souvent tendance à perdre du grip juste à la décélération, sans même appuyer sur le frein.D’ailleurs j’ai été surpris de voir que cet effet est surtout présent au volant.La conséquence, une tendance au survirage beaucoup trop importante et systématique et ce quelque soit les véhicules allant des fois à l’illogisme.Ce survirage comme expliqué va donc amener une perte d’adhérence du train arrière qui malheureusement , et la on arrive à un autre défaut qui manque de finesse ,mais aussi et surtout pas naturel pour un sous. et trop simple de surcroit Pour 95 pourcent du temps demande une manœuvre souvent identique( un contre braquage rapide) ,même si il faut être clair que l’on est loin de Forza 4 cependant il est à noter qu’il n’y a pas eu d’évolution depuis F6 .Ce qui amène une conduite par moment étrange ou beaucoup de voitures qui devraient avoir un comportement totalement différent se ressemblent . Ou des voitures qui sont censés être des modèles de stabilités se retrouvent à être instables (des GT3 qui ne sont pas stables oO) et au final la perte d’adhérence n’est pas un moment critique mais souvent illogique !Le retour de force en français est le passage obligé de toute bonne Simu. Il permet à l’utilisateur du volant de déterminer le comportement de la voiture, de savoir si il ses roues ont ou pas de l’adhérence, quand la voiture s’approche des limites et toutes autres informations quand aux imperfections de la route.Personnellement c’est pour moi le plus gros défaut du jeux. Pour commencer avec le positif le FFB à bien sur bien évolué depuis F4 ou il était très limité. Avec l’arrivée de Forza 6 il a réussi à devenir correct. Malheureusement n’ayant pas évolué depuis, il se traîne toujours un certain nombre de défauts et surtout avec le niveau en constante amélioration (Pcars 2, GTS, Assetto, RFactor2 etc,,) il finit bon dernier.Alors avant on va développer la ou il s’en sort bien !!la perception du sous virage est plutôt bonne avec même quelques a-coups du FFB qui fait ressentir les petites pertes de grip des roues avant !Il est très paramétrable et propose une fioriture d’options qui sont malheureusement un passage obligé car mal calibrées par défaut !Par contre la perte d’adhérence arrière n’est pas vraiment ressentie et on est beaucoup plus dépendant du visuel et de l’audio pour déterminer quand on doit contrebraquer pour rattraper ça !Ensuite les imperfections sur la route sont aussi presque inexistantes c’est quand même con vu qu’ils se sont fait chier à laser scanner des circuits ..Enfin il n’y as pas vraiment de différence sur la force du FFB selon les voitures. On va bien sur ressentir une différence par rapport au au sous virage retranscrit mais peu d’informations concernant le poids du véhicule par exemple.Je tiens tout de même à parler de la gestion de la manette car en particulier pour Forza c’est important. Elle est clairement exemplaire, il n’y a aucun jeux qui propose des sensations aussi agréables à la manette et en plus elle est sublimée par la meilleure manette du moment. C’est juste fantastique de ressentir dans les gâchettes quand on bloque les roues par exemple(ce retour est mieux retranscrit que sur le volant .. c’est triste quand même ^) juste petit bémol ils ont facilités tout de même le Gameplay à la manette qui est clairement moins exigeant qu’au volant pour tout ce qui est perte d’adhérences. Après j’y jetterais pas la pierre je pense que c’est clairement le meilleur compromis pour avoir un bon Gameplay à la manette.La gestion des dégâts visuellement elle à le mérite d’être présente elle reste bien sur assez timide (impossible de complètement détruire sa voiture) mais je ne considère pas ça comme un problème. Le plus important étant la gestion mécanique des dégâts, A ce niveau la elle fait le boulot. Peut être un peu trop binaire, des fois tu tape il se passe rien et au contraire des fois tu frole et tu détruit a 100 pourcent des trucs. Il y a moyen de faire mieux mais je ne pense pas qu’il existe a ce jour un jeux qui propose une gestion vraiment bonne des dégâts.Dernier point à souligner il y a de très bonnes améliorations qui ont été faites concernant cette météo. Celle ci est maintenant évolutive et il est possible de créer des parties ou l’on détermine son évolution dans la course (par contre l’option est cachée au fin fond d’un sous menu, de sous menu l’ergooonomieeeeeeeeee).Autre amélioration considérable par rapport à F6 la pluie le gestion des flaques en général est enfin devenue assez subtile pour être intéressante.Les flaques viennent au fur et à mesure de la pluie et c’est retranscrit dans le Gameplay de façon beaucoup moins cliché . En tout cas ce résultat est certes inférieur à project cars 2 (qui est la référence absolue) à le mérite d’être la (n’es ce pas GTS) et d’être intéressant !En fait je pense que si vous avez lu ce test vous pensez que je vais clasher Forza 7 mais en fait ce n’est pas le cas. Au contraire je pense que forza 7 est un bon jeux vidéo de caisse avec une tendance simu. Il à le mérite de proposer un bon solo contrairement à ses concurrents avec moults moment d'anthologies. Et propose une quantité énorme de contenu. Cependant il a comme indiqué dans le test son lots de défaut et c’est difficile de le considérer comme une simulation pure et dure. Forza est par contre une bonne porte d’entrée dans la conduite simu sans prise de tête, il montrera bien sûr vite ses limites au niveau du gameplay sur le long terme. Enfin dernier point ses inégalités que ce soit graphiques ou au niveau de l’IA et le manque d’améliorations au niveau du gameplay par rapport a l’opus précédent Montrent les limites d’un système. Il serait clairement temps pour T10 de ralentir la cadence pour proposer des produits mieux finis.