Hello! J'avais envie de vous faire découvrir ce soir Old School Musical, un jeu de danse à la Dance Dance Revolution mais à l'ambiance rétro 8-bit complètement décalée et fun !J'ai découvert le jeu à la Paris Games Week, et j'ai eu l'occasion d'échanger un peu avec les développeurs... D'ailleurs, voici une petite interview avec l'un d'entre eux ^^ ! (C'est vers la fin de la vidéo)Pour finir, ceux qui voudraient écouter un peu plus des musiques proposées, voici un live (ou personne n'a osé me dire que le son était trop fort, j'suis sûr qu'ils ne voulaient que kiffer sur les musiques ces viewers) de mon cru... En tous cas de mon côté, ce jeu est un vrai kiffe !Ca sort donc début 2018, sur Nintendo Switch et PC (je joue sur PC là), à petit prix, c'est une petite team française derrière tout ça et ça fait plaisir de retrouver tant de passion sur un petit jeu ^^ !Je file, j'ai un article à rédiger de mon côté