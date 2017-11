Jeux Vidéo

Histoire de remettre les pendules à l'heure en montrant que le concept de jouer à des jeux salon sur un écran portable à été fait chez eux avant que Nintendo leur pique une fois de plus l'idée avec la Wii U et la Switch (même si Sega et NEC l'avait fait avant aussi), Sony vient de lancer une nouvelle pub pour la PS Vita, vraiment axée sur les possibilités qu'offre le Remote Play. Le choix du jeux montré n'est surement pas anodin...Source : http://www.jp.playstation.com/ps4/remote-play/ et http://www.damonx.com/video-ps-vita-the-back-side-of-remote-play/