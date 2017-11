J'ai des rides et des poches sous les yeux

Les cheveux poivre et sel et l'arthrose m'en veut

À chaque check-up ça n'va pas mieux

J'ai la carte vermeil et la retraite, j'suis vieux

Les blouses blanches analysent ma pisse

Testent ma prostate, me parlent d'hospice

Les gosses dans le bus me cèdent leur place

Ah, ah, et quand j'me casse

Ils parlent en verlan style "tema l'ieuv"

Si les mots sont pioches c'est ma tombe qu'ils creusent

Mais je dois rester droit malgré mon dos

Ma scoliose et c'salaud de lumbago

J'étais une sommité, la qualité

J'ai bien travaillé, j'étais respecté

De juvénile, à pré-retraite

Je n'ai pas profité, ma vie j'ai raté



Maintenant quoi ? Tu veux que je fasse du jogging ?

Rattraper les années avec du bodybuilding ?

Mettre de l'anti-rides à la graisse porcine ?

Passe clean avec peeling et lifting

Ça sonne faux, je veux le feu, la forme

Déformer le monde monotone et morne

Comme chaque printemps me pousse vers l'automne

Vers le sonotone, j'perds le sonotone



J'perds le sonotone (x16)



J'suis prêt à appeler les forces des ténèbres

Dévertébrer le verbe de toutes mes lèvres

Pour devenir celui qui gambadait dans l'herbe

J'lève la main gauche et déclare avec verve

Être prêt, pour la face ou l'envers

Pacte avec Dieu ou pacte avec l'enfer

J'veux ... l’élixir, la luxure

Le luxe d'être permanent comme le clan Klux Klux



Toi,

Viens à moi

Tu deviendras

Explosif comme l’Etna

Agenouille-toi

Et regarde vers le bas

(Agenouille-toi et regarde vers le bas)

Vers le sonotone, j'perds le sonotone



J'perds le sonotone (x16)



Qu'est-ce qui s'passe ? J'me sens revivre

De vieux papillon je passe à chrysalide

J'étais impotent, maintenant ma peau s'tend

Comme à 20 ans, j'ai avalé le printemps

Jeune, fun, j'brille comme un gun neuf

J'ai du sang neuf, je veux mille meufs

Plus mille potes de Bangkok à Elbeuf

Le tout si possible arrosé de mille teufs

Car tout est vicié, cercle vicieux

Là-bas la vessie, ici la calvitie

À toi merci, j'ai les preuves de ton oeuvre

La jeunesse éternelle pour réécrire mon oeuvre

Résurrection, retour de l’érection

De l'action quand avant c'était fiction

Retour de la libido, des nuits brèves

Des alibis bidon pour réécrire le rêve



Elle

Belle ..

Citadelle assiégée

Par une armée rebelle

Moi

En émoi ...

Escaladant la pierre

Pour finir dans ses bras



J'peux l'faire, j'ai le feu, la forme

Transform' mon monde monotone et morne

Avaler le printemps, recracher l'automne

Parce que rien n'se perd et tout se transforme



Parce que rien n'se perd et tout se transforme

Vers le sonotone



J'perds le sonotone (x16)



(J'aurais voulu te dire ...)

J'aurais voulu te dire que je m'en vais

(J'aurais voulu te dire que je m'en vais, que je m'en vais ...)

J'aurais voulu te dire que je m'en vais