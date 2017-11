Mojang avait indiqué travailler sur une mise à jour d'importance, la Super Duper Graphics, devant tirer vers le haut le rendu général :Mais cela prend un peu plus de temps sur la Switch (on se rappellera que les développeurs avaient connu quelques petits soucis au départ pour gérer le basculement 1080p docké / 720p portable) mais promis, nous l'aurons sur la Switch en 2018. Il reste juste pas mal de travail.Et si cette mise à jour est très attendue également, c'est par(la possibilité de jouer avec des collègues Xbox ou PC, ces derniers peuvent déjà le faire depuis la mise à jour Better Totheger en septembre dernier.)."La communauté Nintendo Switch recevra bien la nouvelle version de Minecraft avec le mode multi-plateforme, mais pas avant 2018. Nintendo a été un excellent partenaire et nous sommes vraiment ravis d'intégrer complètement la communauté Switch dans notre univers. Cependant, nous devons nous assurer de fournir la meilleure expérience possible. La nouvelle version de Minecraft sera donc disponible sur Nintendo Switch l'année prochaine. Les joueurs Xbox One, PC, mobile et Nintendo Switch, pourront tous jouer en multijoueur ensemble en 2018 - je commence à en avoir les larmes aux yeux rien que d'y penser..."