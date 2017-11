Pour des raisons personnelles, je souhaite arrêter la pratique du jeu vidéo ou la réduire au minimum (de temps en temps de l'émulation pour le plaisir). Du coup, j'ai plusieurs choses à vendre :- Un compte Steam (203 jeux) : http://steamcommunity.com/id/sussudio45 - Un compte Uplay (faut que je vérifie)- Un compte Origin (24 jeux)- Un compte GOG (24 jeux)- Ma licence Launchbox (valeur : 50 euros) qui permet d'avoir l'interface Big Box : https://www.youtube.com/channel/UCSIht6UXIEXIgz4eXAEShxA/videos La on parle pas de partage de compte, c'est vraiment m'en débarrasser définitivement. Je suis pas trés gourmand, le but c'est que je m'en débarrasse et que quelqu'un en profite, j'ai pas la tête a jouer à des open world ou des jeux indés