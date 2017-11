Comme chaque année, MLB aura droit a une petite édition collector.A l'intérieur de cette All Rise Edition nous retrouverons:-Le jeu-Une casquette-Un steelbook_Du DLC'sCette édition est disponible uniquement sur Gamespot (comme d'hab')Une édition steelbook est aussi disponible en préco

posted the 11/21/2017 at 07:43 PM by leblogdeshacka