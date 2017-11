Juste WOW, et ce à pleins de niveaux, et encore j'y est pas encore beaucoup joué.Bref pour évité le pavé et histoire de faire court, TOUT dans ce jeu est OUF, les graphismes, l'ambiance, le gameplay (assez revu), et j'en passe, et personnellement ça fait bien longtemps que j'avais pas eu autant de plaisir dans un AC, mon préféré fut le 2 suivi de Brotherhood, puis BF, Unity m'avais soulé au bout d'un moment et j'avais poussé pour le finir, du coup j'avais meme pas pris Syndicate (seul AC que j'ai pas encore fait), ET la je crois qu'Origins risque bien de finir par être mon AC préféré, oui j'dis ça même si je n'y est joué que 3 heures environ, le jeu c'est juste un truc de ouf, franchement Ubi m’impressionne sur ce coup, et arrivé de sortir un jeu d'une telle ampleur en seulement 3 ans (?), bah franchement certains devs devraient en prendre de la graine . Sur ce je vous laisse avec ce screencap prit à l'instant: