Le second Trials of the Gods vous attend.



Saurez-vous résister à Sobek ou allez-vous être dévoré tout cru ?



Seuls les plus forts survivront à ce combat, les autres seront servis en pâture au dieu et à ses voraces enfants.



Le dieu du Fayoum



Sobek était un dieu façonné à l'image des plus féroces prédateurs de l'Égypte antique. Le crocodile du Nil était célèbre pour sa voracité, sa taille imposante et sa force colossale. Les égyptiens s'en méfiaient au point de réciter des formules de protection lorsqu'ils traversaient son territoire.

Connu comme le redoutable Dieu des Eaux, Sobek est aussi le Dieu de la Fertilité. Comme ses enfants, Sobek était une figure à la fois crainte et respectée.

Souvent représenté sous forme de crocodile ou d'humain à tête de crocodile, Sobek dégage une image intimidante qui confirme les risques encourus par ceux venant à croiser son chemin.

Selon d'anciennes sources, des crocodiles étaient élevés spécifiquement pour honorer Sobek dans les temples qui lui étaient dédiés. Si vous visitez le temple de Sobek au Fayoum dans Assassin's Creed Origins, vous pourrez observer quelques-unes de ces incarnations du dieu.



Conditions pour l'affronter



Pour défier Sobek, vous devez auparavant terminer la quête "Aya". Lorsque vous aurez effectué cette séquence, vous recevrez une notification vous proposant une quête et vous indiquant l'emplacement du combat. Bien que vous puissez tenter de vaincre Sobek à n'importe quel moment du jeu une fois la quête "Aya" complétée, le niveau recommandé pour cet affrontement est le niveau 40.



Récompenses



Vous recevrez une pièce d'équipement du set d'Anubis la première fois que vous remporterez ce combat. Si vous voulez continuer à éprouver vos compétences de guerrier, vous recevrez de l'XP et des drachmes à l'issue de chaque affrontement victorieux.