je parle du nouveau Pokémon fabuleux intégré secrètement dans Pokémon Ultra daube et Ultra seumson arrivé est très spé,non ? ça pourrait être un Pokémon précurseur a la prochaine génération style lucario ?a voir.J'ai pas encore connaissance de ces stats.qu'en pensez vous ?satoshi bientôt prêt pour le free fight

posted the 11/21/2017 at 07:11 PM by rbz