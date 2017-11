JVC 15/20

Gamekult 7/10

Gamekyo 7/10

Gamespot 9/10Rocket League sur Nintendo Switch est toujours aussi fun, gardant la profondeur de gameplay de la version originale sans toucher à la fluidité. Toutefois, visuellement, le 576p variable pique vraiment les yeux et l'aliasing est tellement présent qu'il es impossible de ne pas le remarquer. Vous ne raterez pas de ballon à cause de ça, mais au moins, vous savez où vous mettez les pieds. Rocket League reste une bonne affaire et il y a peu de chance que vous vous y ennuyez.Rocket League partout avec soi au prix d'un portage un peu crado ? L'arbitrage se fera en fonction de votre appétit pour les expériences multijoueur de qualité, quitte à faire abstraction des concessions graphiques. Les développeurs ont fait de la fluidité leur priorité n°1, quitte à activer les guirlandes de Noël partout sur le terrain et sur les caisses ; tout ça pour dire que sur la télé, l'aliasing pique les yeux, surtout si vous aviez pris l'habitude d'afficher le jeu en 4K. L'agression visuelle se calme un peu une fois en mode nomade, pour profiter peinard d'un des meilleurs jeux multi de la décennie passée, avec l'intégralité des DLC en prime et une communauté déjà en place grâce au cross play.Le pari était risqué mais Psyonix est tout de même parvenu à lâcher une très sympathique version Switch pour son Rocket League, incluant la totalité du contenu sans compromis et du cross-play pour déjà trouver du monde en ligne. Si la question ne se pose pas trop pour ceux qui ne possèdent que l'hybride de Nintendo, elle reste légitime pour les autres : sur TV, c'est forcément moins bon que sur les autres supports, et en nomade, c'est quand même assez cradasse coté rendu, alors que cette configuration était l'argument premier de cette édition. Un bon gros patch d'optimisation peut changer les choses, et cette version gagnera sans problème un point sur la note finale si le miracle arrive.86/100 Metacritic (14 tests)