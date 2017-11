On va pas se mentir, la Switch n'est clairement pas aussi puissante qu'une PS4 Pro, qu'une Xbox One X, et encore même d'une PS4/Xbox One " standard ". Si cet argument technique s'est ressenti sur toutes les consoles Nintendo depuis la GameCube pour pouvoir davantage se concentrer sur l'innovation plus que sur la puissance, et si ça a permis à Nintendo de tirer avec un brillant succès son épingle du jeu, avec la sortie de la Wii ( 101 millions d'exemplaires vendus à ce jour ), ce ne fut pas le cas pour son successeur, sa sœur la Wii U ( Presque 14 millions à ce jour ) qui a bidé comme il respire. ( Les experts chez Nintendo pour rappel ont prédits des ventes à plus de 100 millions pour la Wii U, mais bien sûr au final, les experts ont du sentir la côte passer. )Si la Switch n'a heureusement pas réitéré les erreurs principales passés de son prédécesseur ( et l'avenir lui en a donné raison ), il reste un détail qui pourrait toutefois lui causer beaucoup de tort à l'avenir, de mon point de vue, et il s'agit bien sûr, de la puissance technique et graphique.Honnêtement, la Switch s'en sort plutôt bien pour une console hybride, à savoir proposer la modularité d'une console portable et la puissance d'une console de salon tout en un, mais si la puissance de la Switch est relativement très correcte la plupart du temps sur la plupart des jeux ( et encore plus sur les jeux maisons de Nintendo ), on ne peut certainement pas en dire plus sur les récents jeux venus épauler la petite Switch, à en témoigner le cas Rime, qui a bénéficié d'une optimisation catastrophique à sa sortie, alors que les porteurs du jeu ont eu tout le temps devant eux, quitte à repousser le jeu pendant plusieurs semaines ( alors que toutes les autres versions sont déjà sorties avant la version Switch ).Passons maintenant au cas des jeux Bethesda, si la version Switch de Skyrim s'en sort très bien pour un jeu de son âge, ce n'est pas vraiment la meilleure version graphique de Skyrim à proposer aujourd'hui, surtout au prix proposé ( 45 euros ! Assez chère comparé aux autres versions ), et cet avis se fait clairement ressentir sur la version Switch de Doom ( le nouveau ), avec un fps bloqué à 30fps ( mais qui descend souvent à 15fps si l'écran est bardé d'ennemis ! ) malgré les efforts remarquables du studio en charge du portage à nous proposer la meilleure expérience " portable " de Doom.Non, non pas vraiment si Nintendo envisage une solution, une solution de qualité pour pouvoir upgrader la puissance de la Switch, et ainsi donc convaincre plusieurs studios réticents à y proposer des jeux dû au manque de puissance.Souvenez vous, l'été dernier, Nvidia ( celui qui a inventé la puce qui alimente la Switch ) avait annoncé la nouvelle générations de puces Tegra, intitulés " Xavier " ( Tiens, tiens, le nom de mon père ! )sa date de sortie pourrait être fin 2017, et Nvidia avait annoncé la mise en place de la puce avec l'aide de " plusieurs partenaires ", du coup, on peut laisser deviner que Nintendo pourrait possiblement être de la partie pour pouvoir envisager d'incorporer la puce dans les entrailles de la bête.Concernant les caractéristiques techniques de la puce, il doit contenir 7 milliards de transistors et 8 cœurs ARMv8 personnalisés, un GPU Volta avec 512 cœurs CUDA, un TPU (Tensor Processing Unit) ouvert appelé DLA (Deep Learning Accelerator) et doit être réalisé sur un processus de type TSMC FinFET + 16 nm. Il est capable d'encoder et de décoder la 8K Ultra HD (7680 × 4320). Nvidia vise un TDP de 20-30 watts et la taille de la matrice est estimée à environ 300mm2.Mais Nintendo pourrait envisager une solution plus classique ( et forcément moins onéreuse ) en adoptant la puce Tegra X2 ( Pour rappel, la Switch court sur une puce Tegra X1 personnalisé ), qui à le mérite d'être plus puissant que la X1, d'ailleurs on se demande tous pourquoi Nintendo n'a pas eu l'intention de choisir la puce X2 au lieu de la puce X1, cela aurait pu permettre un meilleur compromis de puissance graphique, essentiel à la fois pour les joueurs et pour les développeurs.Alors, à comparaison de la puce " Xavier ", la puce X2 est comprend le noyau Denver 2 compatible avec ARMv8 à usage général personnalisé de Nvidia, ainsi que le noyau de traitement graphique Pascal nommé avec le support GPGPU. Les puces sont fabriquées en utilisant la technologie de processus FinFET en utilisant le processus de fabrication FinFET + de 16 nm de TSMC.Mais attention, vouloir augmenter à tout prix la puissance graphique de la Switch reviendrait à augmenter les coûts de production de la console, ce qui reviendrait malheureusement à augmenter le prix de vente, déjà assez salé ( selon les points de vue ) à un nouveau prix onéreux, ce qui pourrait fortement rebuter les potentiels acheteurs et gâcher tout ce que la Switch a brillamment réussi à mettre en place jusqu'à présent.Mais il reste encore une dernière solution, peut-être la moins chère et la plus intéressante, à savoir proposer en vente à l'avenir un Dock qui non seulement pourrait proposer de meilleurs graphismes ( en termes de définitions d'image ), mais qui pourrait aussi être lui-même une source de puissance accrue combinée à la Switch. Ajoutez cela des matériaux de qualité pour le Dock ( et pas des poutres en plastique dur qui raye ta Switch ) et on obtient l'alternative parfaite pour pouvoir pleinement profiter de sa Switch.Après, tout ceci est une question d'équilibre, et c'est sur ce principe que les japonais chez Nintendo ont du chier grave pour parvenir à un équilibre technique à la fois pour la configuration portable et dockée de la Switch, surtout que ce changement de styles de jeux se fait quasi-instantanément !Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Croyez vous vraiment que la Switch mérite en son état actuel ( ou plutôt dans son statut actuel ) à un meilleur compromis de puissance ? Croyez vous qu'il existe plusieurs autres alternatives qui pourrait en valoir le coup ?