先に良い点として上がっている部分は

・世界設定がしっかりしていてキャラも魅力的で物語に引き込まれる

・盛り上げてくれる演出が最高

・音楽も素敵

・バトル要素が段階的に開放される作りが○

・ブレイドを切り替えるバトルで奥深い戦略が味わえる

・スキップトラベルは快適



気になる点について。



・バトルは覚えることが多く複雑



・イベントを見る場面が多め

・探索時に手強い敵に追い回されたりして苦労する



・お金稼ぎなど作業的プレイが必要でテンポが損なわれて辛い

・分かりづらいマップに戸惑う



・一回の戦闘が長くなりがち、多彩な戦いを楽しめると考えた

Les choses considérées comme positif dans le jeu:

-Nous somme facilement immergé dans l'histoire grâce à un monde soigneusement construit et à des personnage charmants.

-une direction extraordinaire qui passionne.

-Les musique sont fantastique.

-le système de combat s'étoffe graduellement.

- le changement de blade en plein combat permet une certaine profondeur dans l'établissement de stratégie.

-La fonction voyage rapide rend l'expérience plus confortable.



concernant les points qui dérange:

-Les mécanique de combats à retenir sont nombreux et complexe.

-les scènes cinématique sont nombreuse.

-se faire poursuivre par des ennemies trop puissant pendant les phases d'exploration est vraiment gênant.

-Il est par moment nécessaire de faire Tâches pour récolter de l'argent.Cela nuit au rythme du jeu.

-on est perplexe face à la difficulté de comprendre la map.

-Un seul combat peut durer longtemps il aurait été préférable de pouvoir profiter de combats moins long mais plus variés.



Le jeu a récemment été testé par le magazine Famitsu est à reçu la note de 35/40.Voici les points dans la reviewLa traduction.