Voici une Information autour du jeu Super Mario Odyssey :Des développeurs donnent leur avis sur le jeu :Cliff Bleszinski (Lawbreakers) : « Je l'ai "fini" la nuit dernière, cependant, le jeu se poursuit superbement avec des dizaines d'heures de jeu en plus. C'est un genre de jeu que Nintendo fabrique avec classe depuis des décennies. L'humour, la difficulté, les contrôles, tout est un plaisir absolu. »Dennis Zopfi (Horizon : Zero Dawn) : « J'ai toujours été un grand fan du plombier italien. Les Mario 3DS, et tous les jeux Nintendo, ont la possibilité de s’adresser à tout type de joueur, casual et hardcore. La conception globale du jeu et sa direction permettent de plonger dans ce monde avec beaucoup de plaisir. »Greg Buchanan (No Man's Sky) : « J’ai plongé dans le jeu Super Mario Odyssey avec zéro attachement envers la Saga. Le jeu est incroyablement charmant. Tout fonctionne vraiment bien, même sans attachement nostalgique à la série, alors je ne peux qu'imaginer ce que ressentent les joueurs fans de longue date. »Le jeu a vraiment su séduire les joueurs, peu importe leurs statuts…Source : https://www.gonintendo.com/stories/296062-various-game-devs-from-across-the-industry-share-their-super-mari