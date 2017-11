Voici une Information autour du jeu Left Alive :Yosuke Matsuda déclare que Square-Enix souhaite faire du jeu une franchise AAA, mais la société n'a pas l'intention de dépenser massivement en développement. Le jeu va satisfaire les joueurs dits hardcore, et c'est exactement comme ça qu'il sera commercialisé. Pour rappel, le jeu Left Alive est un jeu avec des éléments post-apocalyptiques. Yoji Shinkawa, artiste de Metal Gear Solid, Toshifumi Nabeshima, connue pour la série Armored Core, et Takayuki Yanase qui a travaillé sur des œuvres comme Ghost dans le Shell : Arise, Mobile Suit Gundam 00 et Xenoblade Chronicles X participeront au projet. Le jeu Left Alive sera disponible sur Ps4 et PC,via Steam, en 2018…Source : https://www.dualshockers.com/square-enix-left-alive-aaa-brand/