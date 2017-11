La Police japonaise indique que le mangaka Nobuhiro WATSUKI, auteur de Kenshin le Vagabond, de son vrai nom Nobuhiro NISHIAWAKI, aurait été inculpé pour possession de plusieurs DVD contenants de la pornographie infantile. Selon les autorités, WATSUKI aurait possédé de nombreux DVD contenants des séquences nues de jeunes filles au tout début de leur adolescence et stocké jusqu’en octobre ces vidéos dans un bureau à Tokyo. Dans sa déposition, le mangaka qui officie chez Shueisha aurait indiqué qu’il aimait « les filles à la fin de l’école primaire jusqu’à peu près la deuxième année de collège. » Les autorités ont aussi fouillé la maison de l’auteur de 47 ans dans le cadre d’une enquête différente liée à l’achat de DVD de pornographie infantile. L’accusation en question contre Nobuhiro WATSUKI signifie qu’il posséderait des vidéos pornographiques depuis juillet 2015. Au Japon, la possession de pornographie juvénile entraîne une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et une amende pouvant s’élever à 1 million de yen, s’il est reconnu coupable.

