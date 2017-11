Voici des Images autour du jeu Xenoblade Chronicles 2 :Le Twitter japonais dévoile aujourd’hui deux nouvelles Blade rares.Wadatsumi a été créé par Kozaki Yusuke et est doublé par Shuichi Ikeda.Agate a ét créée par Kozaki Yusuke et est doublée par Atsumi Teruzaki.Pour rappel, le jeu sortira le 01 décembre prochain…Source : http://nintendoeverything.com/xenoblade-chronicles-2-introduces-the-rare-blade-musubi/

posted the 11/21/2017 at 07:21 AM by link49