Salut à tous!Comment va depuis la derniere fois?Alors suite à mon dernier petit montage, j'avais promis d'aller encore plus loin à une certaine personne, Gally099 pour ne pas la citer, dans mes "prouesses" Titanfallesque, en abusant d'un certains Kraber... J'avais accepté le défis, alors que je n'avais jamais utilisé la chose avant (je suis fou ahah), à part pour faire les défis de génération évidemment.J'ai donc commencé à pratiquer en juillet (de cette année donc), et voilà jusqu'où j'ai pu aller en 4 mois de pratiqueMe voici donc en apprenti-Kraber!

posted the 11/20/2017 at 11:18 PM by sonic2903