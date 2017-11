Voici des Estimations concernant les jeux suivants :Selon Tsutaya d’abord, le jeu Pokemon Ultra Moon/Sun s'emparerait des premières places, Super Mario Odyssey perdrait quatre palces, la dernière version de Dragon Quest X Online ferait sn entrée sur WiiU, Nintendo Switch et Ps4, Assassin’s Creed Origins perdrait huit places, Itadaki Street Dragon Quest & Final Fantasy 30th Anniversary quitterait le classement sur Ps4, Pokken Tournament DX quitterait aussi le classement, Splatoon 2 perdrait cinq places, Mario Kart 8 Deluxe perdrait trois places et The Legend of Zelda : Breath of the Wild sur Nintendo Switch perdrait cinq places.De plus, selon Comgnet, le jeu Pokemon Ultra Moon/Sun occuperait l'ensemble du podium, Super Mario Odyssey serait sixième, Assassin’s Creed Origins serait quatorzième, la dernière version de Dragon Quest X Online entrerait à la neuvième place sur Nintendo Switch et à la dixième place sur Ps4, Itadaki Street Dragon Quest & Final Fantasy 30th Anniversary quitterait le classement sur Ps4, Dragon Quest XI gagnerait deux places sur 3DS, Splatoon 2 serait cinquième et Mario Kart 8 Deluxe perdrait trois places.Enfin, pour terminer, voici quelques places intéressantes du Top Amazon Japon. Le jeu Pokemon Ultra Moon/Sun serait prmiers, Super Mario Odyssey serait sizième, Splatoon 2 serait onzième et The Legend of Zelda : Breath of the Wild sur Nintendo Switch serait quarante-troisième.Au niveau Hardware, il pourrait y avoir de changement. La Nintendo Switch serait première. Tout va se jouer pour la deuxième place entre la Ps4 et de la 3DS, aidée par la grosse sortie de l'année, Pokemon. Réponse mercredi prochain...Source : http://www.tsutaya.co.jp/rank/game.html?r=W090