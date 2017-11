C'est parti pour le micro test n°16 :Bon , dur de donner un avis rapide sur un jeu de ce calibre , on va quand même essayer ...Super Mario Odyssey est vraiment excellent , non plus que ça ,c'est un grand jeu c'est sur , déjà on tiens assurément le Mario avec les meilleur gameplay de la série ! Rien que ça ! Notamment grâce a Cappy ( la casquette ) qui mine de rien apporte tout un tas de nouveaux mouvements , qui rendent le gameplay plus profond , plus plaisant , sans compter le nombre de transformations de Mario qui agrandi encore + les possibilités et varie le gameplay , de ce coté la , on tiens la perfection !Coté durée de vie , le jeu ce termine assez rapidement en ligne droite ( + ou moins 8 heures ) mais c'est après que tout le potentiel du soft ce révèle , pour faire le 100% il faudra y passer , beaucoup , mais alors beaucoup de temps ! Nintendo à envoyé la durée de vie de son jeu sur la Lune ! Alors rien ne vous oblige a tout prendre , mais le soft est tellement fun et agréable à jouer , qu'on y reviens souvent récolter ça vingtaine de Lunes quotidienne.La réalisation est vraiment abouti , le jeu est en 900p et 60 fps en mode dock , et 720p 60fps en mode portable , il est plutôt beau pour de la Switch , et le framerate rarement pris à défaut ! ( Quelques petites chutes rares quand même , mais rien de grave ) Bizarrement le jeu est bien plus propre en mode docké , que sur l'écran de la Switch , ou il deviens plus aliasé , c'est souvent l'inverse d'habitude , surement pour tenir le 60 fps en mode portable , ou la console à moins de puissance.L'ost est très bonne , et vous pouvez même écouter la musique que vous sélectionner vous même a tout moment !La DA est très variée aussi , c'est simple les mondes ne ce ressemble vraiment pas les uns les autres , parfois on à l'impression de jouer à un autre jeu en changeant de niveau , pour moi c'est un point positif , pour certains ça peu être gênant dans la cohérence de l'univers de Mario.Donc c'est le jeu parfait ?Non ! Pour être franc le jeu n'a qu'un seul véritable gros défaut pour moi , c'est sa difficulté ! Certes pour le 100% certaines Lunes sont plus durs a avoir , mais globalement 80% des Lunes reste quand même très simple à obtenir , et relève plus de la recherche , que de l'habilité a la manette , ce qui est dommage avec un jeu de plateformes avec un gameplay qui touche la perfection , de ne pas avoir exploiter à 100% ce potentiel avec des Lunes super hardcore à obtenir.Juste pour ce point la , ce Super Mario reste pour moi en dessous de Mario Galaxy ( surtout du 2 ) qui lui proposait beaucoup plus de challenge.Malgré ça , le jeu reste tellement plaisant , fun , addictif , pour faire la fine bouche , c'est un grand jeu , surement le meilleur de l'année si il n'avait pas eu Zelda en face de lui ! ( avis perso )Prochain test :Xenoblade 2 , Assassin Creed Originen retard que j'aurais surement pas le temps de faire: Nier Automata , The Sexy Brutal , et Persona 5 , Metroid Samus ReturnsTest précédents ( 2017 ) :1: Dragon Quest 8 (3DS , PS2) : 16/202: Nioh (PS4) : 17/203: Fast RMX (NS): 14.5/204: Snipperclips (NS): 14/205: Mario Kart 8 Deluxe (NS) : 18/20 et 11/206: Zelda Breath of the Wild (NS, Wii U) : 19.5/207: Guilty gear xrd rev 2 (PS4, PS3) : 18/208: Arms (NS) : 14/209: Life is Strange ( PS4 , One , PC ) : 15/2010: OverCoocked ( NS ,PS4 , One , Pc ) : 17/2011: Sonic Mania (NS ,PS4 , One ,PC ) : 18/2012: Splatoon 2 (NS) : 15/2013: Uncharted The lost legacy (PS4) : 16/2014: PES 2018 (PS4,One,PC) : 18/2015: Mario + Lapins ( Switch ) : 17/2016: Super Mario Odyssey ( Switch ) : 18.5/20