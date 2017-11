Voici le Top France allant du 06 au 12 novembre 2017 d’après Gfk-SELL :Les jeux Super Mario Odyssey et Assassin’s Creed Origins sont présents dans les différents classements, Lady Layton et Yo-Kai Watch 2 : Spectres Psychiques restent stables dans le classement 3DS, Mario Kart 8 Deluxe et The Legend of Zelda : Breath of the Wild restent stables dans le classement Nintendo Switch et YS VIII : Lacrymosa of Dana gagne deux places dans le classement PsVita …Source : http://www.sell.fr/