Tellement à dire sur ce jeu magnifique qu'est Nier Automata. Un chef d'oeuvre de bout en bout que je recommande à tous les amoureux du jeu vidéo. Pour répondre à ta théorie de l'essai philosophique que peut représenter ce jeu At0mium, je respecte ta vision du jeu, mais j'en ai une un poil plus vaste. Il y a beaucoup à dire, mais de manière résumée, au-delà du simple scénario du style "what if", selon moi Nier Automata est une analyse philosophique et psychanalytique de l'humain sur le plan métaphysique. En somme, en remplaçant les androïdes et les machines métaphoriquement par les humains et ensuite les humains déchus du jeu par les dieux et les grands buts que se fixent l'humanité, on a l'essence même de ce Nier Automata. Ce jeu nous présente l'ultime ballet funèbre des vestiges de l'humanité jusqu'à la mort totale de son héritage. Toute cette guerre n'a effectivement aucun sens, c'est une guerre d'usure atroce ne menant qu'à la destruction, car la vision que le jeu a de l'humanité est ainsi. Au fond, nous sommes ces machines qui cherchent un but, un sens à leur existence, qui agissent selon le programme que nous impose le système, ou bien, nous refusons cette guerre éternelle en nous séparant du réseau pour créer notre propre hétérotopie pacifique (comme Pascal et son village). De bout en bout, nous suivons donc une métaphore des guerres éternelles de l'Homme reproduite par des machines et des androïdes jusqu'à la fin de cette folie. Au-delà de ça, il s'agit d'une histoire passionnelle entre des personnages prisonniers d'un destin douloureux. 2B doit tuer 9S par devoir, A2 doit tuer 2B par nécessité et 9S doit tuer A2 par vengeance. Plus qu'un simple essai philosophique métaphorique sur l'humain opposé à sa cause, l'ultime climax entre A2 et 9S mène cette opposition à son paroxysme. D'un côté, 9S animé par la folie liée d'une part à sa vengeance par amour pour 2B, mais également par la folie de ce monde qui se dévoile violemment devant ses yeux mettant en scène une guerre insensée qui n'a à offrir que mort et faux espoirs. Il représente donc la volonté de détruire ce monde parce que ce dernier n'a plus de sens, tandis qu'A2 bien qu'au départ également animée par une volonté de vengeance du fait de la mort de ses camarades tombés au combat ou sous le poids du virus, est finalement un personnage vertueux. Mais par-delà tout ça, A2 incarne aussi bien spirituellement que physiquement l'héritage de 2B. Pour 9S, A2 incarne donc toute la cause de sa souffrance. Elle est pour lui l'image de cet amour qui lui a été arraché, son amour pour 2B, mais également son amour pour la vie. C'est pourquoi il fallait que 9S meurt en même temps qu'A2 dans la fin D, car en tuant A2, il tue symboliquement l'ultime sens qu'il reste à l'existence et se faisant, cela revient à un suicide involontaire par folie et par ignorance. A2 représente donc l'ultime potentiel à l'existence de retrouver un sens. Elle se bat pour tenter de poursuivre tant bien que mal l'héritage de 2B, bien que l'acceptant difficilement au début. Elle se bat pour un véritable avenir au monde, pour tenter de lui redonner difficilement un sens et donc, que la vie puisse perdurer tout comme celle de 9S, par-delà sa mort. Les deux personnages sont à la fois très proches et paradoxalement très opposés. C'est le combat entre la volonté de vivre et la volonté de mort à son paroxysme. Mais plus encore, c'est un combat entre la vision violente de la philosophie de Drakengard interprétée par 9S et celle plus méthodique, voire plus douce et amère de Nier représentée par A2. C'est l'ultime conclusion de la série des Drakengard/Nier s'opposant dans un dernier ballet funèbre avant la destruction de toutes choses dans une beauté ineffable. Bref, un grand jeu que ce Nier Automata. Une œuvre totale.















Mon fin mot





J’attends vos impressions, vos avis sur le jeu, vos points intéressants à soulever, tout,

JE VEUX TOUT SAVOIR !

Ca va spoiler plus en commentaire que dans mon texte donc je préfère prévenir ^^. J’ai vraiment envie d’échanger sur ce jeu avec la communauté de Gamekyo. Je sais qu’on est en Novembre et que l’eau a coulé sous les ponts depuis mais je sais que @killia s’en fera un plaisir d’en parler par exempleHé oui c’est ce jeu qui va s’offrir cettedans mon tableau de chasse de cette année et quel jeu, peut être le meilleur que j’ai fait cette année ?(D’ailleurs je ne sais pas si ça va intéresser des joueurs ici mais je ferai une liste de tous ces jeux avec mon ressenti+ OST : dois-je vraiment en parler mais réellement ? C’est orchestralement jouissif c’est du porno pour le tympan sérieux ! C’est hallucinant, c’est super bien rythmé et choisi… c’est… fiou+ 60 FPS : quel plaisir de jouer en 60 FPS constamment de plus que je n’ai pas eu de baisse de framerate (sûrement grâce aux patchs)+ Scénario : explosif ! On te donne à manger, t’as encore faim en voilà encore ! J’ai adoré, dans la complexité du premier NieR. On en apprend plus sur Devola et Popola par exemple et revoir ce bon vieux ☺+ Les personnages : au début, je n’étais pas forcément super fan de 9S mais l’évolution du personnage est très intéressante. 2B et A2 au top ! Le fait de les incarner, la fin avec l’alternance entre A2 et 9S génialissimo fantastico !+ La durée de vie : on en a pour notre argent- La carte : une grosse merde en 3 mots, c’est d’une conception digne de LEGO le truc fin bon.- Les allers-retours à répétition mais bon peut-on y échapper réellement- Le hacking alors perso pour moi ça allait mais certains en étaient saoulé, ça m’est peut être arrivé une fois ou deux où j’en avais pas envie mais ça va !J’ai vu un commentaire sur la chaîne YouTube d’At0mium très bien écrit et qui décrit, selon sa vision, le chef d’œuvre qu’est ce jeu, je voulais donc vous la faire partager :