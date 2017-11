Source de l'article : http://www.etr.fr/bon-plan/5645-le-lenovo-explorer-et-2-controleurs-vr-a-250-euros.html (à la base, il coûte 450 euros)Après l'annonce du PSVR à 199 euros, c'est au tour du Lenovo Explorer Windows Mixed Reality de s'offrir à nous au prix modique de 250 euros en passant par le lien suivant : Cliquez ici (Merci @ Flyawers pour l'info! ). (le code promo est : VR50)Vous pouvez y voir des tests et des retours plutôt élogieux comme par exemple iciEt une vidéo en FR :Il va s'en dire qu'à ce prix la cela fait réfléchir, même pour les possesseurs du Vive (qui pour rappel était 4 fois plus cher il y a peu de temps) car dans la communauté, ceux qui ont fait le passage de l'un à l'autre ne regrettent pas leur choix.Pour rappel aussi, Kriss (du site ETR.fr) avait expliqué qu'il avait testé le HP, l'Acer et le Lenovo et que ce dernier sortait du lot.Les casques MR sont compatibles Steam et oculus (Revive) et vous pourrez enfin tester l'exceptionnel Halo Recruit !!! (Je rigole pour ceux qui ne connaissent pas cette démo catastrophique.)Les stocks sont évidemment limités et la promotion devrait prendre fin sûrement samedi donc réfléchissez pas trop longtemps.La petite boite sera t'elle sous votre sapin ?-----------------------------------------------------------------Pour ma part, je viens de le commander, j'en ferais un retour d'ici une semaine (je le reçois vendredi).Pour les possesseurs d'Xbox One X et d'un PC suffisamment puissant, c'est peut être le moment ou jamais, ils pourront profiter du casque sur leur PC et plus tard sur leur Xbox One X.Pour rappel, le casque à une résolution de 1440 x 1400 par oeil, et un FOV de 110 degrés, son écran est un écran LCD de nouvelle génération conçu pour la VR.En comparaison, le Vive et le Rift ont des écrans Oled pentil d'une résolution de 1200 x 1080 par oeil et un FOV de 110 degrés.Le PSVR a un écran Oled RGB en 1080p (1080 x 960 par oeil) et un FOV de 100 degrés.