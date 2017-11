Salut à tous,



Juste une petite question pour savoir qui serait chaud pour un chat vocal sur PS4 avec pour thème les shonens (Op, Bleach, My Hero Academia, 7 Deadly Sins, DBZ,DBS, etc )?



Pour moi ce sera un petit retour au micro car je ne pense pas l'avoir utilisé depuis l'époque du PS Home sur PS3.



Pour autant que j'ai pu voir sur PS4 la création de party ne va que jusqu'à 8 participants ( à me confirmer ).



Pour info, le coup d'envoi serait vers 22h30 et donc réservé aux couches-tard.



Je reviendrai jeter un coup d'oeil à cet article plus tard dans la soirée avant qu'on commence et inviterai donc ceux qui se seront signalés en 1er.



Pour faciliter les choses, vous pouvez aussi m'envoyer une demande d'ami.



Mon ID: SpiderGaylord



A bientôt !