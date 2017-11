Voilà ce qui vient de tomber sur les forum Insider il y aura bien une gestion du temps et des jours dans le jeu ( certainement pour faire des quêtes spécifique qui demanderont des heures et des jours précis par exemple "Réunir les 7 statues de serpents sur lîle du serpent un soir à minuit ou la Lune est au plus haut dans le ciel pour trouver un trésor précieux..." )Et également un Emote pour saluer ( il y en aura certainement d'autres )- nous vous donnerons une date de lancement. C'est vrai, j'ai finalement cédé et nous serons moins vagues que juste une fenêtre. En fait, c'est vraiment intéressant d'être resté si longtemps sans faire la chose «traditionnelle» et de parler des dates de sortie tôt, et ensuite inévitablement la déplacer. Le développement des jeux est difficile à prévoir, et je crois que la date de sortie ne devrait être annoncée que lorsque nous sommes convaincus et avec un produit de qualité. Nous avons appris énormément grâce à l'Alpha technique, et cela nous a donné confiance en l'expérience actuelle, mais aussi en ce que nous prévoyons d'ajouter, que nous aurons alors un lancement fort et que nous serons prêts à nous appuyer sur ceci avec de nouvelles fonctionnalités, façons de jouer, etc.-Nous prévoyons de partager plus sur l'objectif de devenir une Légende de pirate. Nous savons que c'est la question principale, quel est le but du jeu, quelle est la progression dans Sea Of Thieves, pourquoi reviendrez-vous pour y jouer. Nous avons une façon intéressante d'aborder ce sujet, de montrer notre mantra et de parler de mantra. Comme je l'ai dit, nous finalisons actuellement notre approche pour en parler, mais nous avons l'intention d'en discuter cette année. Les équipes de progression et de quête ont récemment évolué, et beaucoup se préparent maintenant pour répondre à certaines questions. C'est probablement ce qui me passionne le plus pour le reste de l'année. Bien sûr, nous ne vous dirons pas tout parce que, vous savez #SeaOfTease mais ça va être cool.- Nous avons prévu une session de jeu spéciale avant la fin de l'année, sur laquelle nous partagerons des nouvelles. Nous avons un tas de choses à tester et nous allons compter sur autant de personnes que possible. Nous voulons beaucoup de retours et de commentaires. Réjouissez-vous d'une mise à jour avant la fin du mois.