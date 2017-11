Voici une Information concnernant le jeu Monster of the Deep : Final Fantasy XV :- DualShockers : 85 / 100- PlayStation LifeStyle : 85 / 100- Destructoid : 70 / 100- Game Revolution : 60 / 100- Hardcore Gamer : 30 / 100Et voici sa moyenne Opencritic actuelle :Le jeu sortira officiellement demain...Source : http://opencritic.com/game/5114/monster-of-the-deep-final-fantasy-xv?tab=1

posted the 11/20/2017 at 03:04 PM by link49