Hideki Kamiya connu pour "terroriser" Twitter s'est vu interviewé chez Famitsu.Il y exprime son envie de faire un remake de Devil May Cry et de Viewtiful Joe, voir de faire une vraie suite a Okami. Il trouverait aussi fun de faire un crossover DMC/Bayonetta et dit que si c'est ok de leur coté, il serait ravis d'aider.Maintenant la balle est dans le camps de Capcom.