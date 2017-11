Bon... Je prends le risque de me faire lyncher sur la voie public :-) !J'ai enfin pu tester la Xbox One X et la PS4 Pro dans des conditions réelles (donc hors salon), et surtout sur le même écran 4K HDR !Alors pour information, l'écran en question est un Panasonic TX-58DX700F. Il est bien compatible 4K et HDR, avec en plus, je le précise, un excellent moteur d'upscale 1080p.Bref, au final, sublimé ou pas ? Encore une fois, oui, passer de mon petit Sony Bravia 720p à cet énorme écran 4K, et étant assis au pied de l'écran, l'effet WAHOO se fait ressentir sur Forza 7. Le HDR fait effet surtout dans les contrastes (avec des noirs ultra profonds) quand à la 4K, c'est un véritable régal, avec un aliasing très peu présent. La différence entre Forza 7 sur Xbox One S et sa version Xbox One X se fait ressentir, et cette version n'a pas à rougir face à mon PC qui dispose qu'une GTX 1060. Je le trouve même au dessus, surtout niveau stabililité du framerate, jamais mise à mal, et surtout tournant en 4K natif, alors que je le fais tourner qu'en 1080p sur mon PC...Du côté de la PS4 Pro, si le grain de l'image est bien entendu bien au dessus, une fois arrivé en course, ce fut un peu la douche froide. Non pas que le jeu est moche ou autre, simplement que la différence avec la version PS4 du jeu est moins flagrante que sur Xbox One X. Je soupçonne que cela soit du à la différence de puissance entre la PS4 et la PS4 Pro, moins élevée qu'entre la Xbox One S et la Xbox One X.Alors certes, si vous avez un écran 4K, c'est bien entendu un must have pour bénéficier d'une netteté sans équivalent sur Gran Turismo Sport, mais par exemple, les ombres sur le tableau de bord, dont la résolution n'est pas optimale, s'en retrouvent exacerbé. La version PS4 Pro de Gran Turismo Sport (hormis sa résolution meilleure) est assez proche de la version PS4 du jeu, et au niveau de l'HDR, la différence est loin de m'avoir sauté aux yeux...PS : Je précise que j'apprécie tout autant Forza 7 que Gran Turismo Sport, et qu'au final, la grosse surprise de la soirée, ce fut de jouer à Project Cars 2 au volant : Alors certes, le jeu est moins beau que les 2 ténors du genre, mais le jeu est ultra réaliste au volant ! La gestion du volant est juste incroyable et le retour de force est utilisé judicieusement, rajoutant énormément de piquant aux courses... On en flippe de taper les murs xD !Ma conclusion : sans l'équipement adéquat, l'achat d'une Xbox One X ou d'une PS4 Pro est loin d'être une priorité. Cela dit, pour l'avenir, et au prix de la PS4 Pro (on la trouve à 370€ avec un jeu ^^), c'est un investissement sur l'avenir qui vaut la peine d'être effectué (car joué sur des sources 1080p sur un écran 4K, c'est sous exploiter son écran), surtout si l'on souhaite changer d'écran plus tard. De côté de la Xbox One X (500€), l'investissement reste conséquent (la Xbox One S peut être trouvée entre 200 et 500€), mais c'est le meilleure investissement que vous pourrez faire pour votre écran 4K (elle a un lecteur Blu Ray 4K quand même !), d'autant que la console est ultra silencieuse (plus que la PS4 Pro), même si niveau exclusivité pour 2018, c'est un peu le désert...Bref, voilà, vous pouvez me lyncher à présent u_u ! Je précise que je suis myope, ça peut jouer sur ma perception des résolutions à distance