Voici une Information autour du jeu Secret of Mana Remake :Famitsu a pu essayer le jeu. Selon eux, Square-Enix aurait ajouté une fonction auto-save au Remake. Il serait également possible de choisir entre les musiques originales et réorchestrées. Pour rappel, le jeu sortira le 15 février prochain sur Ps4, PsVita et PC…Source : https://twitter.com/Brayden9669/status/932534289706528768