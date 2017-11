Je pense que beaucoup connaissent Le donjon de naheulbeuk La référence des histoires audios pour beaucoup . JE voulais vous parler de l'Aventure audio de Monsieur Antoine Daniel Clyde Vanilla qui est absolument génial .Bonne découverte à vousKezako Clyde VAnilla :Clyde Vanilla est une série audio de science-fiction humoristique créee par Antoine Daniel, Wendöh et Mylydy.La série est né il y 3 ans du fruit de l'imagination de Antoine & Wendöh, et a depuis pris forme pour devenir la nouvelle saga intergalactique s'écoutant uniquement grâce à nos petits esgourdes.L'idée était de développer une série audio avec une bonne qualité de réalisation et d'interprétation mêlant plusieurs types d'humour, tel que le trash, l'absurde ou le gênant. Avec plein de personnages et de situations hautes en couleurs. Le tout pouvant être écouté sur le plus de plateformes possibles afin d'être accessible à tous.En début 2017, celle qui deviendra l'auteure graphique de la série : Mylydy, a rejoint l'équipe de Clyde Vanilla. Apportant avec elle le bagage de ses années passés chez d'illustres boîtes tel que Ankama, Disney ou encore Pixar.