Bonjour à tous! J'aurais une petite question pour les connaisseurs! N'ayant toujours pas de nouvelles pour la sortie de dragon quest 11 en occident, je me demandais si sa version asia disposait des sous-titres anglais... Il n'y aura plus de grosses sorties jeux vidéos avant le mois de janvier donc ça serait parfait de s'y mettre et d'apprécier ce chef d'oeuvre !!!

posted the 11/20/2017 at 10:48 AM by mariosan