Et quel magnifique jeux que ce Mario Odyssey, l’univers avec les decors personnages l’ambiance avec la musique la maniabilite qui change avec le fait de posseder des ennemies ou meme elements du decorsUn de mes jeux Mario préféré, depuis que jme suis remis dessus j’ai meme pas lancer PokémonL’idée des costumes est sympas y’a un aspect collectionnite, et le dernier monde avec ces hommagesJ’ai adoré les different monde j’etais vraiment dedans ce mondeJvais voir si y’a des mondes cachés maintenantAmateur de plateforme je vous conseil ce jeux , si vous avez des question commentaires

posted the 11/20/2017 at 09:07 AM by amassous