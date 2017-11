Excellent jeux avec une bonne durée de vie, environ 12-15h (cela dépend du niveau de difficulté choisi). En excellent état comme neuf et fonctionne parfaitement. Entièrement en français. Envoi possible en lettre suivie (avec bulles), un numéro de suivi vous sera donc fourni. Livraison rapide en 48H une fois déposée à la poste. Contactez moi par MP directement, je réponds rapidement. Déjà prêt pour l'envoi comme vous pouvez le voir sur les photos.Paiements acceptés : liquide, chèque, virement bancaire, Paypal et Western UnionPrix :35€ en main propre (en liquide)37€ par chèque ou virement bancaire37€ par paypal paiement "entre proches" ou 38€ par paypal "paiement biens & services"37€ + 1€90 de frais de transfert par Western Union (compte bancaire), soit 38€90 au totalPAS D’ÉCHANGE ! PRIX FERME ! (acheté Day one, et même reçu un jour avant sa sortie par Cdiscount livraison gratuite standard colissimo sans être membre CDAV). Pour infos, j'habite à 15KM de Lille. Je précise que c'est bien la Version Française ! Merci de discuter ici ou par MP uniquement si vous êtes intéressé !