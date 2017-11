Voici un nouveau trailer pour SFV présentant les second V-trigger pour pas mal de persos, le tout sera jouable comme prévu aux PSXAussi, certains on remarqué à la fin du trailer (visible uniquement sur Stream) des pétales de fleurs roses qu'on retrouve typiquement au Japon, qu'on Appel "Sakura" dans le pays de Soleil levant, et qui ont aussi resurgit pendant l’événement Red Bull ou le trailer fut diffusé, Sakura teasé comme premier perso de la saison?PS: Hate de voir ceux de Laura et Rog!!UP: Nouveau Tweet d'Ono qui fait d'office du teasing pour Sakura, qui est du coup confirmé présente au PSX: