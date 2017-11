Voici une Rumeur autour du jeu Pokemon à paraitre sur Nintendo Switch :Sur un récent podcast d'Easy Allies, il a été mentionné que le prochain jeu Pokemon à paraître sur Nintendo Switch devrait être perturbant pour les fans, un peu comme Nintendo l'a fait avec le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild. En attendant d’en apprendre plus officiellement…Source : https://mynintendonews.com/2017/11/19/rumour-game-freak-are-looking-to-do-something-disruptive-with-next-pokemon-game/