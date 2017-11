Rian Johnson, réalisateur du film, était tout récemment en France et a dévoilé la durée de Star Wars : Les Derniers Jedi lors d'une conférence de presse. Résultat, ce huitième épisode fait 2h30. Pour rappel, Star Wars : Le Réveil de la Force durait 2h15 contre « seulement » 2h13 pour Rogue One: A Star Wars Story. Il ne reste maintenant plus qu'à espérer que le film ne souffre pas de longueurs.