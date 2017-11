Je viens de réaliser les 1000G sur Outcast Second Contact, et pourtant, ce fût un véritable calvaire de jouer à ce titre malgré la fierté (en tant que Belge) que j'avais depuis 1999 et sa sortie.



Bugs, bugs, bugs, gameplay pourri, etc.. voici ce qui résume cette vidéo de mon avis, en tant que fan du jeu original.



En 1999 naquit un mythe éternel du jeu vidéo : Outcast.

2017 le mythe renaît de ses cendres pour un remake.



En 18 ans il s'en est passé des choses : 3 générations de consoles, des codes de gameplay très évolués, l'importance énorme des doublages... Bref, tout ce qu'Outcast Second Contact semble avoir oublié en chemin.



Passer de légende à très mauvais jeu c'est possible et je vous explique pourquoi...



Outcast Second Contact est disponible sur Xbox One, PC & Playstation 4.







Et vous, avez vous joué à l'original ou au remake ? Après avoir vu la vidéo, êtes-vous de mon avis ?