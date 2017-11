Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Amazon France la liste de ce Pack regroupant les jeux Sonic Forces et Puyo Puyo Tetris. Seule la version Nintendo Switch est listée. Elle sortira le 05 janvier 2018, au prix de 49.99 euros…Source : http://nintendoeverything.com/2-hits-pack-sonic-forces-puyo-puyo-tetris-will-be-offered-in-europe-at-the-start-of-january/

posted the 11/19/2017 at 05:35 PM by link49