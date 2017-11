Bonjour à tous, je voulais juste poster ce thread évoquant les modifications ou ajouts effectués par Joss Whedon dans le dernier film estampillé DC Comics (scènes coupées, rajoutées, etc).Ces informations proviennent d'un membre du forum de Mad Movies, qui l'a récupéré sur un forum de discussion anglophone. A prendre avec des pincettes, mais je pense que ça vaut le coup de le partager.Attention, c'est assez long et intégralement en anglais.Voici :Deuxième point, les chiffres du premier week end d'exploitation sont tombés, et ils ne seraient pas bons:en effet, d'après les première estimations, le film démarrerait à 96 millions de dollars, ce qui représenteraitde tous les film du DCEU.Pour information, Batman V Superman démarrait lui à 166 millions.Source : http://lestoilesheroiques.fr/2017/11/justice-league-box-office-usa-france-monde-record.html Même si le bilan final est loin d'être encore fixé pour ce nouveau métrage de l'écurie DC, il est tout de même assez symbolique, et il y a fort à parier que des bouleversements soient à prévoir dans les mois à venir. Reste à savoir quelle en sera l'ampleur. Abandon de l'univers étendu, production de films indépendants les uns des autres comme déjà plus ou moins sous-entendu, reboot par un hypothétique film Flaspoint, ou encore mise au placard définitive?Toujours est il qu'à l'heure où Universal semble d'ores et déjà vouloir finalement mettre en stand by leur projet de "Dark Universe" suite au fiasco notamment critique de leur Momie nouvelle génération, on peut peut-être espérer que les pontes de chez Warner comprendront enfin eux aussi que vouloir aller plus vite que la musique est rarement une bonne idée. Et si ça pouvait faire tomber quelques têtes au passage, ce serait pas plus mal.Affaire à suivre.