Voici le dernier Top Most Wanted Famitsu allant 26 octobre au 01 novembre 2017 :Le jeu Dragon Quest XI sur Nintendo Switch perd quatre places, Hokuto ga Gotoku perd deux places, Persona Q2, Yakuza Kiwami 2 et Kingdom Hearts III sur Ps4 perdent une place, Pokemon Ultra Sun/Ultra Moon et Xenoblade Chronicles 2 gagnent une place, Final Fantasy VII Remake, Dragon Ball FighterZ sur Ps4 et Monster Hunter World restent stables, Fire Emblem sur Nintendo Switch gagne deux places, Secret of Mana gagne six places sur Ps4 et fait son retour sur PsVita, Ni No Kuni II : Revenant Kingdom perd onze places, Shin Megami Tensei V fait son entrée et Red Dead Redemption 2 fait son retour…Source : http://nintendoeverything.com/famitsus-most-wanted-games-111217/