Bon voila je me suis lancé (enfin?) dans le monde apocalyptique de The last of us il y a quelques jours maintenant, dans sa version remastered et en difficulté Réaliste histoire d'avoir du challenge dès le premier run (j'ai tendance à faire de cette façon sur les jeux maintenant).J'ai vu le générique de fin hier (enfin plutôt ce matin vers 1H) après 31 heures de jeu.Et franchement, tout comme Uncharted 4 ce fut une sacrée aventure!L'ambiance, l'histoire, la relation entre Ellie et Joël...Il m'a foutu la pression plus d'une fois! Le bestiaire, bien que pas si varié que ça est toutefois excellent car chaque type d'ennemi s'approche différemment.Pour un jeu PS3, même si je l'ai fait dans sa version remastered est vraiment joli!La musique est excellente aussi, ce son à la guitare...Bref vivement le 2! J'espere qu'on incarnera également Joël...J'ai commencé The left behind en attendant