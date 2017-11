Hello les kids....toujours depuis l’Irlande!!!Je reviens vers vous avec un article qui fait suite à mon précédent billet et la précommande de la Xbox One X.On va parler des jeux maintenant,Tout d'abord voici la liste des jeux sur lesquels j'ai craqué avec la machine...rien en démat' (fuck le démat' comme on dit)....pour ça qu'il n'y a pas Cuphead, j'attends une version boite pour me le prendre- Rare Replay- Gears of War 4- Quantum Break- Sunset Overdrive- Assassin's Creed Origins- Mass Effect Andromeda- The Evil Within- Super Lucky's Tale- Halo MCC- Halo 5- Okami HD (prévu le 12 décembre, je l'ai sue PS2 et Wii....mais j'adore)- RecoreJe pense être bien équipé pour un moment avec tout ça, d'autant plus que ma PS4 va aussi recevoir pas mal de choses.Bref, un seul soucis pour tout ça.....trouver le temps de jouer à tous ces jeux.Mais comme il pleut tout le temps ici, ça va me faire mes week-ends d'hiver tranquillement....avec une couverture et un chocolat chaud.D'ailleurs si ça vous intéresse, je prépare bientôt un article sur la vie en Irlande.Ça vous botterai?A plus