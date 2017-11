J'ai profité de l'offre de micromania vendredi pour acheter le casque PlayStation VR avec le jeu Skyrim VR. Je n'étais pas retourné chez Micromania depuis l'achat de ma Playstation 4 pro et j'avais été grandement écœuré de leur attitude pour me forcer à acheter leur extension de garantie. Vendredi, je vais chez eux pour profiter de la promo et là pareil.... Ils me sortent que le casque brûle, il est fragile, 1an de garantie qui n'est prit en charge que par Sony..... Il s'énervait sur moi en trouvant stupide que je ne prenne pas l'extension de garantie et que c'était à mes risques et périls car ils avaient énormément de retours du casque. Fin bref, ça m'a énormément mis en colèreet je trouve carrément gâché mon achat.Le comble, c'est quand je lui ai demandé s'ils avaient des PS Move il me répond '' les PS Move ça sert à rien c'est juste pour avoir encore plus d'immersion c'est 80 € alors c'est totalement idiot de mettre 80 € dans les PS Move alors que l'extension de garantie c'est 45€''J'en rage encore.Mais j'ai tenu bonJe n'ai pas pris l'extension garantie. J'étais avec un ami, il m'a fait '' Waouh, il n'arrêtait tellement pas que j'avais envie de prendre l'extension de garantie à ta place.''