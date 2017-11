Voici des Images du jeu The Elder Scrolls V : Skyrim - Special Edition :Ce sont des Images que j'ai pris moi-même sur Nintendo Switch puis envoyé sur Twitter.J'avais peur que ça rame mais pas du tout. J'ai débloqué les Bonus grâce aux Amiibo Zelda :Bethesda a fait un boulot formidable sur ce titre. Ca permet d'avoir un Link plus moderne :Certains paysages sont magnifiques.Le jeu est graphiquement trés propre. Bref, Betheda a réalisé un portage parfait de son jeu...Source : member15179.html

posted the 11/19/2017 at 12:04 PM by link49